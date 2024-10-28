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В Сибири нашли новый способ извлечения золота из отходов

Ученые из центра «Енисейская Сибирь» нашли способ извлечения золота из отходов

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Umit Bektas/Reuters

Специалисты научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь» разработали новый способ извлечения золота и других ценных элементов из отходов металлургии, который не вредит природе. Об этом сообщает РИА Новости.

Оценив содержание золота в отходах золотоизвлекательных фабрик, специалисты НОЦ пришли к выводу, что в отвалах, хранящихся несколько десятков лет, драгоценного металла «пропадает» до пяти граммов на тонну.

По данным ученых Сибирского федерального университета, в России скопилось примерно 100 млрд тонн отходов, причем 90% из этого — отвалы горных пород и отходы предприятий, связанных с недропользованием.

Классические способы вторичной переработки руды подразумевают использование агрессивных химикатов, и это порой наносит большой вред природе. В качестве альтернативы ученые прибегли к микробиологии — они использовали природные бактерии, рассказала доцент кафедры обогащения полезных ископаемых СФУ Наталья Алгебраистова.

По словам эксперта, эти штаммы бактерий адаптированы к условиям Сибири, применение таких бактерий в работе намного предпочтительнее с точки зрения экологии, нежели применение химреагентов. Новый способ уже опробован на месторождениях в Красноярском крае.

Ранее группа ученых из Сингапура, Великобритании и Китая разработала новый тип губки, который можно использовать для получения золота из старой электроники.

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