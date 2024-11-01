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Вильфанд рассказал, когда в Москве установится снежный покров

Синоптик Вильфанд: временный снежный покров установится в Москве 4 ноября

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

С понедельника, 4 ноября, в Москве установится временный снежный покров. Об этом в беседе с НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, снег в городе будет идти до четверга, 7 ноября. Синоптик уточнил, что ночные температуры воздуха в этот период будут составить -2...-7°С.

«Существенных условий для осадков нет, но с 5 по 7 ноября все-таки местами будет выпадать небольшой снег. А вот последние дни следующей недели, в пятницу и в субботу, прогнозируется повышение температуры днем от +3°С до +7°С. Очень изменчивая погода. Дело в том, что ноябрь носит такое красивое название «Предзимье» — переходный сезон между осенью и зимой», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в целом с 1 ноября в столице ожидается переменчивая погода с сильным порывистым ветром, который создаст условия для гололедицы.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что погода в Москве в первые дни ноября будет определяться глубоким многоцентровым атлантическим циклоном, поэтому в столице 2 ноября ожидаются дождь, снег, местами возможна гололедица.

Ранее россиянам пообещали аномальную погоду зимой.

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