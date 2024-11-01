На сербском вокзале на людей обрушился бетонный козырек

В сербском Нови-Саде на одном из железнодорожных вокзалов на людей обрушился бетонный козырек. Об этом сообщает «Радио-телевизија Војводине».

Навес обвалился над входной дверью в здание вокзала. Ранее в СМИ сообщалось, что его должны были реконструировать, однако работы так и не прошли. Ремонт планировали провести в рамках строительства высокоскоростной линии Нови-Сад — Суботица.

К месту происшествия уже прибыли экскаваторы, чтобы расчистить поле. Движение в части города, где находится вокзал, сейчас затруднено. Туда приехали мэр города Милан Джурич и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

В Центр неотложной помощи привозят раненых и тяжело раненых людей. По данным журналистов, каждые несколько минут там появляются новые машины с пострадавшими. Их точное количество неизвестно, поскольку бетонные блоки продолжают убирать.

Власти проведут расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе рухнула крыша в хабаровской гостинице. Здание загорелось, площадь пожара составила 500 кв. м. Тушение огня было трудным, однако спасатели справились с ним в тот же день.

Ранее в доме в Черкесске взорвался газ в доме, он частично обрушился.