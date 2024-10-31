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Очевидец о взрыве газа в Черкесске: «Все подлетели на своих кроватях»

360.ru: житель Черкесска рассказал о шоковом состоянии после взрыва газа в доме

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Телеграм-канал «Baza»

Взрыв газа в пятиэтажке города Черкесска напугал местных жителей, шокировал уровнем шума и яркими вспышками. Все случилось в 5:50 утра, рассказал житель соседнего дома в беседе с 360.ru.

«Фактически, дикий грохот. Подлетели мы все на своих кроватях. Ярчайшая вспышка», — поделился эмоциями мужчина.

Он добавил, что все были очень ошарашены, начали искать причину разрушения, разглядывая стены своего дома, и лишь потом увидели частично обрушенный дом на другой стороне улицы.

Напомним, из-за взрыва газа в пятиэтажном доме Черкесска рухнули часть крыши и два этажа. Пострадали 11 человек, в том числе прохожий, которого ударили падающие кирпичи и стекла. По предварительным данным, очагом взрыва стала квартира пенсионерки с психическим расстройством, которая не пускала газовщиков. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее еще двух человек обнаружили под завалами в Черкесске.

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