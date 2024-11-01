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Неизвестная покусала петербурженку в пункте выдачи заказов

78.ru: в Петербурге неизвестная покусала девушку в пункте выдачи заказов

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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге неизвестная женщина напала на 20-летнюю девушку в пункте выдачи заказов. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в пункте выдачи заказов, расположенном на Земледельческом проспекте. Неизвестная женщина укусила находившуюся там девушку за руку — причины ее поступка не уточняются.

После произошедшего пострадавшая обратилась за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее ссадину на кисти левой руки. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого пьяный незнакомец ударил по лицу и укусил подростка за ухо в Петербурге. Пострадавший несовершеннолетний обратился за помощью в детскую больницу имени Раухфуса.

Ранее агрессивная собака вцепилась в лицо пятилетней девочки в Петербурге.

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