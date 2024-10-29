Пьяный незнакомец укусил подростка за ухо в Петербурге

В Петербурге пьяный мужчина напал на подростка и укусил его за ухо. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Красногвардейском районе. Предварительно, неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на несовершеннолетнего, ударив по лицу неустановленным предметом. После этого агрессор укусил его за ухо.

Пострадавший подросток обратился за помощью в детскую больницу имени Раухфуса. Медики диагностировали у него укушенную рану правой ушной раковины, а также резаную рану на правой скуле. Несовершеннолетнего поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

До этого в Петербурге собака набросилась на ребенка, который гулял во дворе дома. Пес вцепился в лицо пятилетней девочки, в результате ее госпитализировали. Врачи оценили состояние пострадавшей как среднетяжелое.

Ранее непривитый от бешенства минипиг укусил четырехлетнего мальчика в антикафе в Петербурге.