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Агрессивная собака вцепилась в лицо пятилетней девочки в Петербурге

78.ru: в Петербурге агрессивная собака вцепилась в лицо пятилетней девочки

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Shutterstock

В Петербурге собака набросилась на ребенка, который гулял во дворе дома. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на Изборской улице в Шушарах. Пятилетняя девочка гуляла во дворе дома, когда агрессивная собака набросилась на нее и вцепилась в лицо. Сообщается, что пса выгуливала хозяйка — было ли животное на поводке, не уточняется.

В результате ребенка госпитализировали. Врачи оценили состояние пострадавшей как среднетяжелое. У нее диагностировали укушенные раны лица.

До этого в Петербурге семилетнюю девочку атаковала домашняя норка. Животное укусило ребенка за руку, когда его вывели погулять во двор одного из домов по улице Николая Рубцова и малолетняя захотела его погладить.

Ранее собака спасла заблудившуюся в лесу пенсионерку.

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