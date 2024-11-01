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Эксперты предрекли провал закону о запрете на сообщения от незнакомцев

Юрист Кривцун: инициатива о запрете на сообщения незнакомцев провалится

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Global Look Press

В России незнакомцы не смогут писать жителям в мессенджерах личные сообщения — соответствующие правила приняли для защиты от мошенников. Однако эта инициатива не будет эффективной, так как большинство мессенджеров принадлежат зарубежным компаниям, заявил в беседе с 360.ru адвокат юридической компании «Константа Права» и преподаватель РАНХиГС Евгений Кривцун.

Среди россиян наиболее популярны WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram Павла Дурова. Они практически не взаимодействуют с российскими органами, напомнил эксперт. На этом фоне нарушение закона и привлечение к ответственности будет чисто популистским, считает Кривцун.

«Поэтому инициатива провалится. Опять увидим подачу исков со стороны, скорее всего, Роскомнадзора, привлечение к ответственности, суды, будут выписывать штрафы, но проблемы сохранятся», — объяснил он.

Его поддержал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, разработчик магазина приложений NashStore Владимир Зыков. Он подчеркнул, что поведение владельцев мессенджеров предсказать нелегко, но нужно учитывать, что они не очень «активно» соблюдают российские законы.

Еще одна сложность заключается в том, что запрет будет работать по желанию пользователей и только после того, как они установят соответствующие ограничения, а не автоматически, отметил Зыков.

В целом решить проблему более эффективно могло бы международное соглашение по теме защиты от мошенников, которое определило бы порядок действий операторов связи и мессенджеров, считают эксперты.

Напомним, Госдума приняла поправки, которые обязывают владельцев мессенджеров предотвращать получение пользователями сообщений от незнакомых им людей. Речь идет о ситуациях, когда адресат не дает согласия на получение подобных сообщений.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали о возможности введения ограничения для мессенджеров.

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