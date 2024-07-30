В РФ пользователи мессенджеров больше не будут получать сообщения от незнакомцев

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания проголосовала за поправки, которые обязывают владельцев мессенджеров предотвращать получение пользователями сообщений от незнакомых им людей. Об этом пишет ТАСС.

В материале уточняется, что поправки содержатся в законопроекте о защите граждан страны от преступлений с использованием мобильной связи. Авторы документа предложили внести изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По данным агентства, теперь владельцы мессенджеров обязаны не допускать отправку пользователям сообщений от неизвестных лиц. Речь идет о ситуациях, когда адресат не дает согласия на получение подобных сообщений.

Кроме того, 30 июля депутаты проголосовали за поправку, обязывающую владельцев крупных социальных сетей предоставлять сведения о пользователях по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ) или Роскомнадзора (РКН). Это требование касается только тех ресурсов, аудитория которых превышает 500 тыс. человек в сутки. Ожидается, что в скором времени правительство РФ определит порядок и состав передаваемых властям данных.

Ранее в мессенджере Telegram появились новые функции.