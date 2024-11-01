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Петербургскому школьнику разрезало стопу во время отдыха в аквапарке

78.ru: в Петербурге мальчику разрезало стопу во время отдыха в аквапарке

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Depositphotos

В Петербурге 11-летнему мальчику разрезало стопу в аквапарке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел с ребенком во время отдыха в аквапарке «Питерлэнд». Мальчику разрезало стопу соединительным элементом, когда тот катился по водной горке.

На кадрах с места происшествия видно, что ребенок прыгает на одной ноге, так как не может наступать на травмированную конечность. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него открытую рану стопы. Позже школьника в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

До этого на Урале 20-летняя девушка получила разрыв промежности, отдыхая в аквапарке. Инцидент произошел, когда девушка скатывалась с самой высокой горки на высокой скорости по течению воды. Медики наложили ей швы под наркозом.

Ранее в Петербурге подросток сломал руку после удара по автомату «Силомер».

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