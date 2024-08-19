В Петербурге подросток сломал руку после удара по автомату «Силомер»

В Педиатрическом университете Петербурга оказали помощь 16-летнему подростку, который сломал кисть в торговом центре, ударив кулаком по игровому автомату «Силомер». Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент произошел в одном из торговых центров, 16-летний подросток решил проверить удар на игровом автомате «Силомер» и почувствовал резкую боль в руке. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован закрытый перелом пятой пястной кости правой кисти.

«Перелом пятой пястной кости — это распространенная травма, несколько раз в неделю к нам приходили пациенты с таким характером травмы. Чаще всего это результат баловства», — рассказал заведующий хирургическим отделением клиники вуза Владислав Авраменко.

Пострадавший проходит лечение в клинике университета.

До этого сообщалось, что подросток из Петербурга попал в больницу после посещения аквапарка. 15-летний подросток решил поплавать и начал заходить в бассейн с наклонным днищем, но в какой-то момент упал и не смог самостоятельно выбраться. Врачи оперативно прибыли на место и направили молодого человека в медучреждение. Специалисты диагностировали у пострадавшего перелом грудного позвонка.

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