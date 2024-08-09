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Россиянка порвала промежность во время отдыха в аквапарке

На Урале девушка порвала промежность во время отдыха в аквапарке

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Depositphotos

На Урале 20-летняя девушка получила разрыв промежности, отдыхая в аквапарке. Об этом со ссылкой на акушера-гинеколога из Сургута Ляйсан Хисамиеву сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел, когда девушка скатывалась с самой высокой горки в аквапарке на высокой скорости по течению воды. По словам врача, все было в крови и пострадавшую доставили в гинекологическое отделение.

Медики наложили ей швы под наркозом. На данный момент девушка восстанавливается, ей тяжело ходить. Пострадавшая планирует подать в суд на аквапарк, где она получила травму.

До этого в Петербурге 15-летний школьник решил искупаться в бассейне и получил перелом позвонка. Подросток начал заходить в бассейн с наклонным днищем, но в какой-то момент упал и не смог самостоятельно выбраться.

Ранее в Подмосковье спасли девушку, которая сломала обе ноги во время отдыха.

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