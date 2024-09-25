Бывшего управляющего столовыми «Военторг-Восток» арестовали за кражу продуктов

Бывшего управляющего столовыми АО «Военторг-Восток» Рамазана Саидова заключили под стражу за растрату продуктов, предназначенных для организации питания военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

По версии следствия, акционерное общество должно было организовать питание военнослужащих в Хабаровском крае в рамках контракта с Минобороны РФ. В итоге Саидов украл продукты стоимостью несколько миллионов рублей. Кражи совершались с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го. Украденные продукты Саидов продавал через местные торговые точки, отметили в СК.

Сейчас фигурант задержан и арестован, ему предъявили обвинение в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления, добавили в ведомстве.

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