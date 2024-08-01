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Глава «Военторга» не признал вину в хищениях у Минобороны

Руководитель «Военторга» Павлов не признал в суде вину по делу о хищениях у МО

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Руководитель «Военторга» Владимир Павлов не признал свою вину по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Как сообщает РИА Новости, так он отреагировал на предъявленные обвинения во время заседания в Мещанском суде Москвы.

«В материалах дела я не увидел ни одного факта, <...> никакого намека на какую-либо свою вину [в хищениях]», — отметил Павлов.

При этом в ходе судебного заседания глава компании пообещал сотрудничать со следствием. По словам Павлова, такой подход позволит «доказать его невиновность».

Столичный Мещанский суд заключил под стражу руководителя «Военторга». Арест Павлова продлится минимум до 30 сентября.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в деле Павлова имеются и другие фигуранты.

По факту хищения Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело. По версии следователей, общая сумма похищенного в результате завышения цены товаров составила свыше 400 млн руб.

Ранее у гендиректора «Военторга» нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей.

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