В Германии зафиксирован первый случай заражения новым вариантом оспы обезьян

Первый случай заражения новым вариантом mpox («эмпокс», новое наименование оспы обезьян) зафиксирован в Германии. Об этом сообщает Bild.

Как сообщили в Институте имени Роберта Коха (RKI), речь идет о штамме Clade 1b. Пациент заразился этим вирусом за границей. Несмотря на это, «по-прежнему не предполагается, что в Германии существует повышенный риск», пишет издание.

13 августа Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. По данным центра, вспышки заболевания mpox зафиксированы в текущем году в 17 странах Африки.

Недавно из-за вспышки оспы обезьян в Гане медики призвали население страны воздержаться от поцелуев и половой жизни.

5 октября сообщалось, что в Демократической Республике Конго началась первая кампания по вакцинации против вируса mpox, вызывающего оспу обезьян.

Ранее первые случаи оспы обезьян выявили в Зимбабве.