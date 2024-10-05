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В Африке началась первая вакцинация от оспы обезьян

В ДР Конго началась первая кампания по вакцинации против вируса оспы обезьян

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Depositphotos

В Демократической Республике Конго началась первая кампания по вакцинации против вируса mpox, вызывающего оспу обезьян. Об этом сообщило отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой стране на своей странице в X.

«Министерство здравоохранения ДР Конго начинает в городе Гома провинции Северное Киву первую вакцинацию против вируса mpox при поддержке своих партнеров, среди которых ВОЗ в ДР Конго, чтобы остановить эпидемию, охватившую страну», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что в текущем году в стране зарегистрировано более 30 тысяч случаев подозрения на данный вирус, почти тысячу человек не удалось спасти.

ВОЗ ранее одобрила для экстренного применения первый в истории диагностический тест на оспу обезьян. В организации подчеркнули, что разрешение на экстренное использование теста компании Abbott Molecular Inc. будет иметь решающее значение для расширения диагностического потенциала в странах, в которых появилась потребность в быстром и точном тестировании в связи со вспышками болезни.

Ранее в РФ разработали эффективный препарат против оспы обезьян.

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