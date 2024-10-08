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В Гане из-за оспы обезьян призвали перестать целоваться

В Гане призвали население воздержаться от поцелуев из-за оспы обезьян

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Shutterstock

Из-за вспышки оспы обезьян в Гане медики призвали население страны воздержаться от поцелуев и секса. Об этом сообщает издание Modern Gana.

Национальная служба здравоохранения сделала такое заявление после того, как еще один случай заболевания зафиксировали на северо-западе Ганы. Всего в 33-миллионной стране зарегистрированы уже 230 случаев заражения.

По данным врачей, болезнь может передаваться через тесный телесный контакт. Поэтому медики рекомендовали избегать поцелуев и секса с людьми, у которых подозревают наличие оспы обезьян.

5 октября сообщалось, что в Демократической Республике Конго началась первая кампания по вакцинации против вируса mpox, вызывающего оспу обезьян.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый в истории диагностический тест на оспу обезьян.

Ранее в РФ разработали эффективный препарат против оспы обезьян.

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