У здания ООН в Ереване началась акция за освобождение пленных

В Ереване у офиса ООН проходит акция с требованиями освободить армянских задержанных. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Участники мероприятия держат плакаты с изображениями лидеров Нагорного Карабаха, находящихся в плену, а также транспаранты с надписью: «Защита климата невозможна без защиты прав человека».

Как отметила бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Метаксия Акопян, это уже вторая подобная акция, приуроченная к предстоящему климатическому саммиту COP-29, который пройдет в Азербайджане.

«Цель акции — показать, что происходит в тюрьмах Баку, а также обратить внимание властей Армении к теме возвращения пленных. Армянский премьер призывал пленных подождать два месяца, однако с того дня прошло четыре года, а проблема так и не решена», — сказала Акопян.

По ее словам, государственные структуры должны предоставлять отчет родственникам задержанных и активно работать над их возвращением.

Депутат от блока «Айастан» Аспрам Крпеян также высказала требование, чтобы климатический саммит проводился в стране, соответствующей стандартам демократии, а не в «тоталитарном Азербайджане, который год назад осуществил геноцидальные действия в Нагорном Карабахе».

«Мы требуем возвращения всех военнопленных и удерживаемых лиц, требуем, чтобы международное сообщество применило независимые механизмы расследования для изучения всех фактов нарушения прав человека со стороны Баку», — сказала Крпеян.

В октябре Спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе своего выступления на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве заявил, что Баку и Ереван согласовали 16 пунктов в рамках процесса по заключению мирного договора.

Ранее Лавров оценил желание Армении провести прямые переговоры с Азербайджаном.