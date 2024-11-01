Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У здания ООН в Ереване началась акция за освобождение пленных

Акция за освобождение пленных в Азербайджане проходит у здания ООН в Ереване

close
Reuters

В Ереване у офиса ООН проходит акция с требованиями освободить армянских задержанных. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Участники мероприятия держат плакаты с изображениями лидеров Нагорного Карабаха, находящихся в плену, а также транспаранты с надписью: «Защита климата невозможна без защиты прав человека».

Как отметила бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Метаксия Акопян, это уже вторая подобная акция, приуроченная к предстоящему климатическому саммиту COP-29, который пройдет в Азербайджане.

«Цель акции — показать, что происходит в тюрьмах Баку, а также обратить внимание властей Армении к теме возвращения пленных. Армянский премьер призывал пленных подождать два месяца, однако с того дня прошло четыре года, а проблема так и не решена», — сказала Акопян.

По ее словам, государственные структуры должны предоставлять отчет родственникам задержанных и активно работать над их возвращением.

Депутат от блока «Айастан» Аспрам Крпеян также высказала требование, чтобы климатический саммит проводился в стране, соответствующей стандартам демократии, а не в «тоталитарном Азербайджане, который год назад осуществил геноцидальные действия в Нагорном Карабахе».

«Мы требуем возвращения всех военнопленных и удерживаемых лиц, требуем, чтобы международное сообщество применило независимые механизмы расследования для изучения всех фактов нарушения прав человека со стороны Баку», — сказала Крпеян.

В октябре Спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе своего выступления на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве заявил, что Баку и Ереван согласовали 16 пунктов в рамках процесса по заключению мирного договора.

Ранее Лавров оценил желание Армении провести прямые переговоры с Азербайджаном.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами