Лавров оценил желание Армении провести прямые переговоры с Азербайджаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если власти Армении хотят прямых переговоров с Азербайджаном без участия РФ по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе, то «ради Бога». Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, в Москве переживают по поводу того, что трехсторонние договоренности, заключенные на нескольких саммитах Россией, Арменией, Азербайджаном в 2020-2022 годах, «провисли». Тогда стороны говорили о возобновлении транспортного сообщения, создании трехсторонней комиссии, которая будет за это отвечать.

»Ереван считает, что это нужно делать напрямую с Азербайджаном, но если у них получится, то ради Бога», — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров отметил, что в вопросе делимитации государственной границы Армения не хочет привлекать Россию, однако при этом стремится постоянно привлечь Запад: США, Евросоюз. По словам министра, это выбор Еревана, но договариваться надо, прежде всего, с азербайджанскими соседями, другого пути нет.

31 августа армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что Армения на данном этапе предпочитает прямые переговоры с Азербайджаном, в двустороннем формате. Политик уточнил, что сообщил об этом президенту России Владимиру Путину в ходе последнего телефонного разговора с ним.

Также Пашинян заявил, что Армения не намерена военным путем возвращать «оккупированные Азербайджаном территории», вопрос должен быть решен мирным путем.

Ранее Путин заявил, что РФ готова принимать участие в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном.