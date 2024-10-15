Власти Армении заявили, что Ереван и Баку согласовали часть пунктов мирного договора

Спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе своего выступления на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве заявил, что Баку и Ереван согласовали 16 пунктов в рамках процесса по заключению мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Армения и Азербайджан находятся на пороге достижения согласия. В том контексте, когда несколько месяцев назад мирный процесс начался всерьез, Азербайджан хотел нашего согласия по пяти международно признанным пунктам. Рад сообщить, что сегодня мы достигли согласия по 16 пунктам», — поделился спикер армянского парламента.

До этого министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе служебного совещания в Баку поручил вооруженным силам страны поддерживать боеспособность войск на высоком уровне, повысить бдительность на границе с Арменией.

В 2022 году Азербайджан и Армения при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение будущего мирного договора, спустя два года после конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее в Армении заявили, что не намерены силой возвращать потерянные территории.