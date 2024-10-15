Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Армении заявили, что Ереван и Баку согласовали часть пунктов мирного договора

Симонян: Баку и Ереван согласовали 16 пунктов в рамках мирного процесса

close
Shutterstock/esfera

Спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе своего выступления на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве заявил, что Баку и Ереван согласовали 16 пунктов в рамках процесса по заключению мирного договора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Армения и Азербайджан находятся на пороге достижения согласия. В том контексте, когда несколько месяцев назад мирный процесс начался всерьез, Азербайджан хотел нашего согласия по пяти международно признанным пунктам. Рад сообщить, что сегодня мы достигли согласия по 16 пунктам», — поделился спикер армянского парламента.

До этого министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе служебного совещания в Баку поручил вооруженным силам страны поддерживать боеспособность войск на высоком уровне, повысить бдительность на границе с Арменией.

В 2022 году Азербайджан и Армения при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение будущего мирного договора, спустя два года после конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее в Армении заявили, что не намерены силой возвращать потерянные территории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами