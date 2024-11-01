Суд оставил в СИЗО экс-депутата Госдумы Шилкина

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина, обвиняемого в растрате. Об этом сообщило РИА Новости.

В период с 2009 по 2021 год Шилкин являлся генеральным директором ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (АСЭП). По версии следствия, в 2018 году компания получила в собственность 38 автомобилей, а в 2019 году машины были проданы за 2,803 млн рублей. По данным оценочной судебной экспертизы, стоимость транспортных средств была в 10 раз ниже рыночной, составлявшей 23 млн 803 тыс. руб.

26 сентября экс-депутата задержали в Архангельске, в его доме и офисе прошли обыски. Он обвиняется по статье 160 УК — растрата или присвоение.

Позже Басманный суд Москвы арестовал Шилкина до 24 ноября по делу о растрате. По данным судебной инстанции, в рамках нарушения части 4 статьи 160 УК РФ экс-депутату может грозить лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф. Отмечается, что Шилкин признал свою вину.

Ранее в Москве арестовали экс-депутата Тверской гордумы.