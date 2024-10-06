В Москве арестовали экс-депутата Тверской гордумы

Экс-депутата Тверской городской думы, доцента Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Степана Черемных арестовали в Москве по делу о посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на постановление Басманного районного суда столицы.

«Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ», — говорится в документе.

Мужчину заключили под стражу на два месяца, до 16 ноября.

Как сказано в постановлении, уголовное дело в отношении бывшего депутата связано с делом о получении взяток должностными лицами, в том числе его супругой — экс-главой департамента транспорта Ярославской области Татьяной Черемных. По мнению стороны обвинения, мужчина, находясь на свободе, сможет проинформировать жену и ее соучастников о ходе следствия, помочь им сокрыть доказательства, а также воспрепятствовать следствию.

Черемных с 2014 года занимает должность доцента кафедры «Конструкций и сооружений» ТвГТУ. С 2021 по 2022 год он был депутатом Тверской городской думы. В мае 2023 года на его супругу, а также бывшего руководителя ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Ильи Прокопьева, его экс-заместителя Олега Ивановского и директора ООО «Мовиста регионы» Александра Советникова было заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По данным следствия, в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года Татьяна Черемных вместе с другими фигурантами получила от бизнесмена при выполнении госконтрактов по перевозке пассажиров взятку в размере более 1,6 млн рублей. В мае женщина была арестована и уволена с госслужбы. Она находилась на своем посту с марта 2022 года.

Ранее в петербургском кафе задержали чиновника за взятку свыше 20 млн рублей.