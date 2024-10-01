СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Шилкину

Бывшему депутату Госдумы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину предъявили официальное обвинение в растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Шилкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ», — говорится в документе.

Уголовное дело ГСУ СК РФ возбудило 24 сентября 2024 года. Следователи выявили факт растраты вверенного бывшему парламентарию имущества ООО «АСЭП».

26 сентября издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники СК задержали Шилкина в Архангельске, в его доме и офисе прошли обыски. Отмечалось, что экс-депутата подозревали в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

Позже Басманный суд Москвы арестовал Шилкина до 24 ноября по делу о растрате. По данным судебной инстанции, в рамках нарушения части 4 статьи 160 УК РФ экс-депутату может грозить лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф.

Накануне стало известно, что Шилкин обжаловал арест.

Ранее в партии «Новые люди» заявили, что не знают деталей обвинений, предъявленных экс-депутату Шилкину.