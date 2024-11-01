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В Таджикистане задержаны тысячи колдунов и полуграмотных мулл

В Таджикистане прошел рейд против 1,5 тысячи колдунов и более 5 тысяч мулл

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Pexels

В Таджикистане задержали 1,5 тысячи колдунов и гадалок, а также более 5 тысяч мулл, которые не имели официального образования. Об этом сообщает РИА Новости.

Масштабный рейд был направлен против распространения обрядовых и оккультных практик. Причиной для проведения рейда стала обеспокоенность президента Таджикистана Эмомали Рахмона по поводу того, что в стране все сильнее распространяются суеверия. Он считает, что практики негативно влияют на общество и мешают ему развиваться.

Услуги гадалок и колдунов крайне популярны в республике, включая столицу. Власти борются не только с ними, но и с муллами, которые не имеют подходящего религиозного образования.

Тем, кто будет нарушать административный кодекс и заниматься подобной деятельностью, грозит штраф от $270 до $340 — эта сумма значительно превышает среднюю зарплату в стране ($70). Если нарушитель вновь совершит преступление, штраф вырастет до $680.

Помимо этого планируется ввести наказание в виде принудительного труда на срок до полугода для тех, кто занимается колдовством.

Суровое наказание для экстрасенсов, магов, колдунов и тарологов могут ввести и в России. Судить их будут с отягчающих позиций с добавлением к сроку от пяти до шести лет.

Ранее в Челябинске задержали цыганку, наживавшуюся на фейковом снятии порчи.

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