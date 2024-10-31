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Челябинская цыганка наживалась на фейковом снятии порчи и попалась полиции

В Челябинске задержали цыганку, наживавшуюся на фейковом снятии порчи

В Челябинске полицейские задержали 25-летнюю цыганку, которая наживалась на фейковом снятии порчи через интернет. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Жительница Коми обратилась в полицию и рассказала, что познакомилась в соцсетях с «гадалкой», которая пообещала снять порчу с нее и ее сына. За услугу россиянка отдала злоумышленнице 300 тысяч рублей.

По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Стражи порядка установили подозреваемую и задержали ее по месту жительства. Оказалось, что раньше фигурантка уже привлекалась к ответственности за кражи. Установлено, что средства потерпевшей поступили на счет проживающего с «гадалкой» 25-летнего мужчины. Сейчас пару проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ura.ru сообщает, что задержанная является цыганской. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее двух цыганок с фермы, где удерживали людей, забрали в полицию.

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