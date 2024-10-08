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В Госдуме поддержали введение сурового наказания для тарологов и экстрасенсов

Депутат Милонов: экстрасенсов и тарологов следует судить с отягчающих позиций

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Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

В России давно необходимо ввести строгое наказание для экстрасенсов, магов, колдунов и тарологов. Причем судить их следует с отягчающих позиций, добавляя к сроку от пяти до шести лет, так как речь идет о шарлатанах с жаждой наживы, объяснил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению Милонова, уголовный и административный кодексы сегодня не дают всей полноты наказания для представителей этой сферы деятельности. Они несут ответственность за многие несчастные случаи, которые допускают в погоне за наживой, отметил депутат.

«Очень много людей лежит на кладбищах, решивших лечить рак волшебством, а не операцией. Поэтому каждая ведьма должна отправляться в острог на дополнительные пять-шесть лет», — подчеркнул парламентарий.

Также он напомнил, что в ближайшее время планируется ввести запрет на любую рекламу магических услуг.

До этого депутат Госдумы Александр Спиридонов призвал ввести в России уголовное наказание за порчу, гадание и привороты. Он подчеркнул, что речь идет не о мошенничестве, а о намерении негативно влиять на жизнь и здоровье других людей. По мнению депутата, такие действия необходимо расценивать как попытку нанесения ущерба.

Ранее в Госдуме пообещали законодательно запретить тарологов.

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