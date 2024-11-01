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В Орловской области объявили ракетную опасность

МЧС: в Орловской области объявлена ракетная опасность

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В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале «МЧС Орловской области».

«Орловская область: ракетная опасность», — говорится в публикации.

В ведомстве призвали укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Находящихся на улице — спуститься в укрытие или иное безопасное место.

1 ноября глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотный летательный аппарат.

В этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины, повреждены два жилых дома.

Ночью 1 ноября российское министерство обороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) над российскими регионами сбили 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Среди них пять беспилотников уничтожили в Орловской области. Губернатор региона рассказал, что обошлось без пострадавших и повреждений.

Ранее беспилотники впервые атаковали Чечню.

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