Советник главы ДНР раскрыл подробности атаки дрона на него

Украинский дрон нанес удар по автомобилю советника главы ДНР Игоря Кимаковского на дороге, соединяющей Ясиноватую и Горловку. Об этом сообщил сам Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

«На самом деле, это уже достаточно далеко [от линии боевого соприкосновения]. Это дорога, которая ведет из Ясиноватой в Горловку. Я ехал по этой дороге и поворачивал в сторону Ждановки. Эта дорога очень памятная для нас всех, потому что на ней <...> пострадало очень много машин из-за того, что противник использовал на этой дороге FPV-дроны», — отметил советник.

Он добавил, что попал под обстрел в вечернее время. В результате удара автомобиль уехал в кювет. Кимаковский также отметил, что ему удалось быстро выбраться и уехать с места происшествия, поскольку противник часто использует несколько дронов для атак одновременно.

Утром 1 октября Кимаковский заявил ТАСС об атаке беспилотника на его автомобиль. Он добавил, что сумел уйти от удара.

«Сам цел, машина повреждена — удалось уйти», — отметил чиновник.

Ранее украинские спецслужбы взорвали машину главы охраны Запорожской АЭС, когда он находился внутри.