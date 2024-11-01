СК возбудил дело в отношении влиятельного чиновника из-за взятки в 74 млн рублей

Управление Следственного комитета (СК) России по Тульской области возбудило уголовное дело в отношении высокопоставленного местного чиновника из-за взятки в 74 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщили в СК.

По данным следователей, с 2014 по 2021 год злоумышленник, будучи влиятельным чиновником в подразделениях Росавтодора, получал взятки от предпринимателя за то, что покровительствовал ему. В качестве взяток ему полагались премиальные машины и имущественные услуги, общая сумма которых составила более 74 млн рублей.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ уже проводят обыски на месте жительства и работе подозреваемого. Все предметы, которые могут пригодиться в расследовании, изымают.

На этой неделе приговор за получение взятки в особо крупном размере получил высокопоставленный таможенник. Сергей Бычков решением суда отправится в колонию строгого режима на 9,5 года.

Ранее бывшего главу Минтранса Амурской области осудили на 8 лет за получение взятки.