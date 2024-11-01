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Воевавшего за ВСУ россиянина Ильдара Дадина могли убить сослуживцы

Вдова воевавшего за ВСУ Дадина: муж мог получить пулю в спину от сослуживцев

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Вдова россиянина Ильдара Дадина, который служил в ВСУ и погиб в начале октября, заявила о том, что его могли убить сослуживцы из «Легиона Свобода России» (организация запрещена в России) (ЛСР) в результате конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Проживающая в Киеве гражданка Украины Александра Свечникова, вдова Ильдара Дадина, написала в социальных сетях, что не смогла добиться от Легиона передачи тела мужа. По ее словам, в ЛСР ответили, что Дадин не указал ее как контактное лицо, и потому они намерены кремировать его «по своим правилам».

По словам вдовы, кремацию провели через неделю после обсуждения, не уведомив ее о дате. Свечникова не смогла попрощаться с мужем и увидеть его тело.

«Ильдар мне рассказал, что у него конфликты с командованием ЛСР из-за того, что в результате их пиар-акций (например, в Теткино) бессмысленно гибли его побратимы. Ещё он добавил, что из-за этих конфликтов он уже опасается пули в спину. <...> Постоянно менялись версии, как погиб мой муж. <...> А теперь они кремировали его тело и похоронили прах и я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов, а не получил пулю в спину», — пишет Александра.

Она также сообщила, что украинские власти не реагируют на ее запросы.

О смерти Ильдара Дадина стало известно в начале октября.

Дадин был первым в истории России приговоренным к реальному сроку за неоднократные нарушения на митингах. Басманный районный суд Москвы 7 декабря 2015 года приговорил активиста к трем годам лишения свободы.

Ранее в Курской области бойцы ВСУ расстреляли российского волонтера.

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