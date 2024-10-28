В Курской области бойцы ВСУ расстреляли российского волонтера

Жительница Коренева Курской области рассказала военному следователю, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли волонтера, который должен был ей помочь эвакуироваться в Курск. Видео с рассказом женщины есть в распоряжении ТАСС.

«8 числа августа начался такой обстрел, что я уже сидела в подвале. <…> Прекратил работать телефон, прекратился свет, исчез газ. Потом дочь мне ищет волонтера, он должен был меня забрать, он заехал в поселок, и его там ВСУ расстреляли», — рассказала местная жительница.

Женщина уточнила, что ВСУ постоянно обстреливали ракетами и атаковали беспилотниками. По словам жительницы, ВСУ «видят, откуда сбили их беспилотники», после чего начинался обстрел, в том числе и кассетными боеприпасами. Также женщина рассказала, что водитель машины, на которой производилась эвакуация, выезжал под обстрелами из населенного пункта.

В свою очередь волонтер Мария, которая помогала вывозить гражданское население, в том числе в начале вторжения ВСУ, рассказала, что украинские военные устраивали засады на гражданских в курском приграничье и подтвердила, что солдаты ВСУ стреляли по гражданским машинам, которые пытались выехать из села Коренево.

Ранее российские военнослужащие окружили группировки ВСУ в Курской области.