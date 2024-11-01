«Выгодное ожирение»: диетолог объяснила, почему россияне не могут похудеть

Зачастую люди с лишним весом не могут похудеть из-за психологических блоков и ловушек. Многие не осознают, что получают какую-то выгоду от этой ситуации или используют лишний вес как защиту, объяснила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Еда – это не только топливо для организма, но и источник удовольствия, из-за чего многие люди сталкиваются с перееданием в состоянии стресса. Это говорит о нестабильном психоэмоциональном состоянии, в котором важно найти другие источники удовольствия и расслабления, которые не будут причинять вред здоровью, считает врач.

Также есть вероятность, что человек просто боится сбросить вес, отметила Журавлева.

«Среди них неосознанные выгоды от лишнего веса. Например, человек может бессознательно использовать лишний вес, чтобы избежать внимания со стороны противоположного пола или сохранить отношения, которые его не устраивают», — пояснила она.

В основе расстройства пищевого поведения всегда лежат глубокие психологические проблемы, поэтому нужно решать их вместе с врачами, в том числе диетологами, психотерапевтами. Работать нужно не только над телом, стараясь себя все время ограничивать, но и над психическим состоянием и даже окружением, убеждена специалист. При балансе во всех этих сферах человек начнет делать шаги в сторону здоровья и сброса лишних килограммов, заключила она.

До этого в Госдуме призвали разработать комплексную программу по борьбе с эпидемией ожирения в России, включив в раздел ОМС бариатрическую хирургию. По данным Росстата, количество россиян в стадиях предожирения и ожирения выросла до 62,5%. Доля мужчин без лишних килограммов в РФ за пять лет упала с 34 до 30,9%.

Ранее врачи назвали россиянам две главные привычки, которые приводят к ожирению.