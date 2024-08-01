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Врачи назвали россиянам две главные привычки, которые приводят к ожирению

Диетолог Белоусова: эпидемия ожирения происходит из-за углеводов и гаджетов

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Freepik.com

Любовь к гаджетам и сладкой, углеводной пище – главные привычки, которые приводят людей к набору лишнего веса и зарождающейся в России эпидемии ожирения. Люди все чаще отказываются от физической активности и полезной еды с клетчаткой и белками, объяснила НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

В целом сегодня многие жители страны стараются заниматься фитнесом и больше двигаться. Однако таких людей очень мало в целом среди населения, намного популярнее у людей гаджеты, отметила специалист.

«Мы со своих двоих пересаживаемся на автомобиль, не занимаемся никаким спортом регулярно. Все, что делает нашу жизнь комфортнее, все наши гаджеты, начиная от пылесоса, заканчивая телефоном, крадет у нас возможность потратить калории», — подчеркнула она.

Повсеместной стала и замена продуктов, богатых белком и клетчаткой, углеводными сладостями и выпечкой, добавила врач. Сладости больше не считаются элементом праздника, как это было раньше. При этом только одна шоколадная конфета требует компенсации в виде 15 минут активной гимнастики, рассказала диетолог.

Еще один аргумент в пользу набора лишних килограммов – сладкие напитки, потребление которых никак не контролируется. При этом организмам людей катастрофически не хватает животного белка и растительной клетчатки, а культура правильного питания у детей и подростков не формируется, заключила Белоусова.

Напомним, в России стремительно растет доля жителей с лишним весом. Количество людей в стадиях предожирения и ожирения выросла до 62,5%. Доля мужчин без лишних килограммов в РФ за пять лет упала с 34 до 30,9%.

Ранее диетологи объяснили, почему россияне начали стремительно толстеть.

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