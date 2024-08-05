В Госдуме призвали создать программу по борьбе с эпидемией ожирения в России

В России необходимо разработать комплексную программу по борьбе с эпидемией ожирения. В раздел ОМС следует включить бариатрическую хирургию, так как лишний вес приводит к развитию диабета, сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

«Нужна комплексная программа – от пропаганды до лечения. К сожалению, некоторые пациенты с ожирением нуждаются, в том числе, в оперативном лечении, но такие операции чаще проводятся за счет пациента», — объяснил он в пресс-центре НСН, призвав предусмотреть возможность бариатрической хирургии в ОМС.

Важной проблемой является тот факт, что зачастую ожирение наблюдается у детей – примерно 10–12% от общего числа людей с лишним весом, подчеркнул парламентарий. У детей из-за этого рано развиваются опасные заболевания, неправильно формируется организм и фиксируются многочисленные отклонения, предупредил Куринный. Он связал такую статистику с тем, что в России нет моды на здоровый образ жизни и занятия спортом.

«Кока-кола, бутерброды, смартфоны не способствуют нормальному весу у ребенка», — заключил депутат.

Напомним, по данным Росстата, в России стремительно растет доля жителей с лишним весом. Количество людей в стадиях предожирения и ожирения выросла до 62,5%. Доля мужчин без лишних килограммов в РФ за пять лет упала с 34 до 30,9%.

Ранее с ожирением россиян предложили бороться с помощью нового налога.