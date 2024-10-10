В ДНР задержали мужчину, планировавшего вступить в РДК

В Ясиноватой Донецкой народной республики силовики задержали мужчину по подозрению в госизмене. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официального представителя ведомства Арину Клепанову.

По информации ведомства, мужчина намеревался вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Отмечается, что задержанный нашел в интернете ресурс, с помощью которого смог наладить контакт с украинскими спецслужбами. Мужчине составили маршрут, по которому он должен был отправиться на территорию Украины. Силовики задержали его непосредственно перед пересечением границы.

До этого «ГТРК Калуга» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности сообщала, что несовершеннолетняя жительница Калуги пыталась примкнуть к входящей в состав украинских войск организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК).

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