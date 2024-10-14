Севастопольца отправили в колонию на 21 год за госизмену и подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 21 году колонии за государственную измену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и подготовку теракта. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю, передает РИА Новости.

Отмечается, что севастополец был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2022 году. По заданию СБУ он собирал информацию об актуальных местах дислокации в городе Вооруженных сил России и передавал полученные данные представителю службы.

Кроме того, мужчина намеревался совершить в Севастополе теракт, он хотел поджечь одно из местных административных зданий. Для этого он прошел необходимое обучение, нашел орудия и средства поджога. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Севастополец будет отбывать большую часть своего срока в колонии особого режима, первые четыре года он проведет в тюрьме. После выхода на свободу его ждет ограничение передвижения сроком на один год шесть месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее по обвинению в участии в террористической организации в Москве арестовали женщину, работавшую посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета России.