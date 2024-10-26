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В Подмосковье полиция выявила нелегальных мигрантов-хлебопеков

МВД: в Подмосковье выявлены 25 нелегальных мигрантов в хлебопекарном цеху

Среди работников хлебопекарного цеха в Одинцово в Московской области полиция выявила 25 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.

Отмечается, что сотрудники полиции проверили документы у работников цеха по производству хлебобулочных изделий на улице Полевой. Они установили, что на предприятии работают 25 граждан одной из республик Средней Азии, которые не имеют разрешения на работу и находятся в РФ незаконно. Сотрудники полиции составили в отношении нарушителей административные протоколы, 16 иностранцам назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей. Девять нелегальных мигрантов по решению суда будут выдворены из России.

Устанавливается работодатель, который трудоустроил нелегальных мигрантов.

В субботу, 26 октября, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане могут получить разрешение на временное проживание в упрощенном режиме только после определенного количества лет брака с гражданином России. Закон направлен на борьбу с фиктивными браками трудовых мигрантов.

Ранее из России выдворили более двух тысяч мигрантов.

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