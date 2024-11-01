В Генпрокуратуре рассказали, что 40 тыс. российских преступников скрываются за рубежом

В Генпрокуратуре РФ рассказали, что более 40 тысяч преступников скрываются от правосудия за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, число скрывающихся от правосудия за границей за шесть месяцев выросло на 6,4% и достигло 40,4 тысячи человек.

«Чаще всего лица разыскиваются за совершение криминальных посягательств на общественную безопасность в составе незаконных вооруженных формирований, в сфере экономики, против личности, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков», — говорится в сообщении.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов говорил, что иностранные журналисты, которые проникли на территорию Курской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), действовали вне закона.

Краснов добавил, что целью проникших журналистов была подготовка материалов, оправдывающих действия украинских войск.

Ранее в России предложили рассматривать посты в сети как повод для прокурорских проверок.