В России предложили рассматривать посты в сети как повод для прокурорских проверок

Генеральная прокуратура РФ выступила за то, чтобы начать рассматривать публикации в социальных сетях и на иных интернет-ресурсах как повод для проведения проверок. Документ, содержащий в себе соответствующее предложение, появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках, материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел», — говорится в тексте.

Более того, в Генпрокуратуре РФ посчитали необходимым рассматривать в качестве поводов для проверок результаты анализа статистических данных и акты ревизии. То же касается других материалов, содержащих достаточно сведений о нарушении закона физическим или юридическим лицом.

При этом в первоначальной версии приказа никаких упоминаний о публикациях на интернет-ресурсах не было.

Из текста проекта следует, что в случае его согласования изменения будут внесены в приказ российского генерального прокурора «Об организации надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина». Речь идет о документе, принятом в 2007 году.

Ранее журналисты узнали о разработке в РФ приказа для непубличного «замедления» интернет-ресурсов.