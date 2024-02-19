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Социологи назвали причины миграции молодежи в мегаполисы

Социологи: молодежь покидает малые города из-за неразвитости инфраструктуры

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Поводами для переезда российской молодежи из глубинки в мегаполисы чаще становятся не низкий уровень зарплат или сложности с трудоустройством, а недостаточно развитые досуг и инфраструктура. К такому выводу пришли специалисты Института роста экономики им. Столыпина, сообщает «Коммерсантъ».

Авторы исследования пришли к выводу, что удержать молодых людей в малых городах могут хорошая экология, отсутствие спешки и шума.

Выводы экспертов основываются на результатах опроса 186 человек в десяти городах России. Для проведения исследования были выбраны пункты, лежащие на миграционных потоках, направленных в крупные города через областной центр.

Социологи выяснили, что причиной для переезда в крупный город чаще всего становится неразвитость культурно-досуговой сферы, состояние транспортной и медицинской инфраструктуры и неухоженность городской среды (такие ответы дали более 30% респондентов). Маленькие зарплаты и проблемы с трудоустройством оказались на втором месте (19% и 27%).

Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко заявил, что необходимо делать малые города привлекательными для переезда. Это, по его словам, должно привести к росту экономики и производства.

До этого опрос показал, что треть россиян ищут работу рядом с домом.

Ранее Лукашенко упрекнул белорусскую молодежь за модные предпочтения.

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