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Программу льготной аренды жилья для россиян хотят расширить на Арктику

Депутат ГД Спиридонов: нужно расширить льготную программу аренды жилья на Арктику

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Shutterstock/Andrei Stepanov

Действие льготной программы по аренде доступного жилья следует расширить на территорию Арктической зоны. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, сообщает RT.

Сегодня в России реализуется программа «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе», напомнил парламентарий. В рамках ее реализации приобретается готовое жилье с ремонтом и мебелью по договорам участия в долевом строительстве и купли-продажи, которое затем сдается в аренду по льготным условиям.

Введение аналогичных мер в Арктике, по мнению депутата, позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, а также сократит отток населения из северных регионов. Кроме того, такая льготная программа помогла бы привлечь в них больше специалистов, убежден Спиридонов.

Президент России Владимир Путин назвал освоение Арктической зоны приоритетом для страны, подчеркнул депутат. Он направил соответствующее предложение председателю комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаю Харитонову и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову.

Напомним, в ноябре прошлого года Правительство РФ распространило программу «Дальневосточная ипотека» на арктические регионы. По ней предоставляется кредит до 6 млн рублей по ставке 2% супружеским парам в возрасте не более 35 лет. Сообщалось также о масштабных планах по запуску крупных инвестпроектов в Арктической зоне, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России резко выросло число вакансий для полярников.

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