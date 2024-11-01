Глава Башкирии рассказал о работе уфимских предприятий ТЭК после атаки украинских БПЛА

Уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые были атакованы беспилотными летательными аппаратами, осуществляют работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Предприятия функционируют в штатном режиме», — проинформировал он.

Утром 1 ноября министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили и перехватили 83 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве уточнили, что 36 украинских БПЛА самолетного типа уничтожили над территорией Курской области, 20 дронов были уничтожены над Брянской областью, 12 — над территорией Крыма, еще восемь дронов были сбиты над Воронежской областью. Кроме того, системы ПВО сбили четыре украинских дрона над Орловской областью и три — над Белгородской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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