СК возбудил дело о многомиллионном хищении при выполнении гособоронзаказа

Военные следственные органы возбудили уголовное дело о многомиллионном хищении бюджетных денежных средств при исполнении гособоронзаказа в отношении сотрудников «Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца» («АО РТИ»). Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

Фигурантами дела являются исполнительный директор дивизиона «Оборонные решения» АО РТИ (предприятие ведет исследования в области радиолокации и электросвязи) Вячеслав Лобузько и заместитель главного конструктора Владимир Финкельштейн.

Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что в 2013 году Минобороны России заключило с предприятием контракт на производство опытно-конструкторских работ на общую сумму более двух млрд рублей.

В СК заявили, что в период с марта 2014 по ноябрь 2016 года Лобузько и Финкельштейн, составив подложные документы и изготовив образец ненадлежащего качества, похитили более 130 млн руб. и поделили их.

В отношении Лобузько избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Финкельштейн отправлен под домашний арест.

Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ, добавили в ведомстве.

В августе СК сообщил о расследовании уголовного дела о взятках при заключении контрактов с Минобороны на строительство больницы Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В рамках него задержали четырех человек.

Ранее в СК назвали сумму похищенных средств при выполнении гособоронзаказа в Перми.