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Роспотребнадзор проверит данные о клопах-вонючках в одежде в московском ТЦ

Роспотребнадзор Москвы взял на контроль сообщения о клопах в одежде в «Афимолле»

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Телеграм-канал «Mash»

Управление Роспотребнадзора по Москве проверит сообщения, что при распаковке новой одежды в столичном торговом центре обнаружили лесных клопов, которых также называют клопами-вонючками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Специалисты ведомства взяли на контроль эти сообщения.

1 ноября Telegram-канал Mash писал, что в московский торговый центр «Афимолл» поступила партия курток из новой коллекции Guess из Казахстана. Когда продавцы открыли коробки с одеждой из них «посыпались» клопы.

Продавцы подозревают, что в появлении насекомых в коробках с одеждой виноват китайский производитель. По данным Mash, партию этих курток не сняли с продажи.

В сентябре сообщалось о падении грузового лифта в ТЦ «Афимолл». В момент падения в кабине находились несколько человек, трое смогли выбраться самостоятельно.

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