Американский таракан проник в Госдуму

В здании Государственной думы обнаружили американского таракана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, сперва насекомое увидели в коридорах здания. Он ползал в фойе, после этого убежал в Малый зал.

По словам зоологов, обнаруженный таракан относится к Periplaneta americana. Это один из крупнейших видов насекомого. Длина его туловища может составлять до пяти сантиметров, а с усиками — девять сантиметров. Как правило, этот вид тараканов не боится людей, отметили эксперты.

В июне официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер был вынужден на несколько секунд прервать брифинг из-за «большого таракана», которого заметил «над головой» одного из репортеров. Спустя несколько минут насекомое было ликвидировано.

До этого в открывшемся баре Насти Ивлеевой засняли тараканов на столе. Журналисты успели заснять пробегающее насекомое, которого смахнули тряпкой со стола.

По словам биолога-энтомолога Романа Хряпина, избавиться от тараканов можно не только с помощью профессиональных средств, но и с помощью самостоятельно изготовленных приманок.

Ранее в Нижнем Новгороде на видео попал конфликт соседей из-за клопов и тараканов.