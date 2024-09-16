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Лифт с пассажирами рухнул в торговом центре в Москве

SHOT: в Москве три человека пострадали при падении лифта в торговом центре

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В торговом центре «Афимолл» сорвался лифт с тремя пассажирами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным SHOT, инцидент произошел в зоне разгрузки товара в торговом центре «Афимолл» в «Москва-Сити». В момент падения лифта, в кабине находились несколько человек, трое смогли выбраться самостоятельно.

На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь. Иные обстоятельства падения лифта, не приводятся.

До этого сообщалось, что в Красноярске двое рабочих упали в шахту лифта с седьмого этажа. У пострадавших 2002 и 2005 года рождения диагностированы травмы головы, местные медики оказывают им всю необходимую помощь. Мужчины работали на строительстве поликлиники, по данным прокуратуры оба работали по договору субподряда. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее девушка-подросток упала в шахту лифта в Петербурге и попала в больницу.

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