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В Госдуме отреагировали на запрет квадроберам заходить в кафе и рестораны

Депутат Колунов: кафе и рестораны имеют полное право не пускать квадроберов

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

В российских городах кафе и рестораны все чаще официально запрещают вход квадроберам. По идее, не пускать в заведение общепита человека при отсутствии нарушений с его стороны нельзя, однако в случае с притворяющимися животными людьми это вполне обоснованно, объяснил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с 360.ru.

Ведущие хозяйственную деятельность предприятия вправе не пускать посетителей, если они пришли пьяными или в таком виде, который пугает других людей, пояснил Колунов. Он напомнил, что сегодня депутаты работают над законопроектом, который запретит не только квадроберов, а все деструктивные течения, негативно влияющие на молодежь.

«Ведь проблема квадроберов даже не в самом направлении, а в тех же родителях, которые используют это для личностного какого-то пиара», — пояснил парламентарий.

В пример такого неправильного подхода к воспитанию он привел многочисленные видеоролики, на которых родители выгуливают своих детей на поводках.

Напомним, сеть кафе в Челябинской и Свердловской областях разместила на входе точек объявление о запрете квадроберам на посещение заведений. Руководство сети объяснило, что таким образом поддерживает традиционные ценности и напоминает о существовании проблемы в обществе.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать закон о запрете квадроберов.

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