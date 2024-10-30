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В Госдуме объяснили, как будет работать закон о запрете квадроберов

Депутат Свинцов: на утренники и фильмы запрет квадроберов не распространится

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты действительно планируют рассмотреть законопроект о запрете квадробинга – в течение ближайшего месяца документ внесут в Госдуму. Однако его нормы не будут такими строгими, чтобы речь шла о запрете наряжаться в животных на утренниках, и он не будет распространяться на кино и мультфильмы, заверил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с 360.ru.

В СМИ появились сообщения, что в России полностью запретят переодеваться в животных, из-за чего жители стали ожидать последствий, в том числе, для мультфильмов вроде «Бременских Музыкантов». Депутат назвал это только «различными интерпретациями» предлагаемых изменений, подчеркнув, что на самом деле их цель – запрет на пропаганду.

«Наше предложение весьма конкретное — мы четко прописали в нашем законопроекте, что мы запрещаем пропаганду квадробинга именно как субкультуры, которая фактически ведет к расчеловечиванию наших детей, подростков и даже взрослых», — объяснил Свинцов.

В кино и мультфильмах нет квадроберов и пропаганды этого движения. В законопроекте нет никаких двойных смыслов, поэтому на утренники в детсадах или театральные кружки его нормы также не распространяются, добавил парламентарий.

В целом депутаты относятся к квадробингу негативно, так как все понимают его последствия для детской психики и деструктивное влияние на общество в целом, считает Свинцов. Сейчас законопроект остается в правовом управлении фракции ЛДПР, но в течение месяца окажется на рассмотрении парламентариев, заключил он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что до конца этой сессии в Госдуму могут внести законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», в котором, как предполагается, речь идет о квадроберах в том числе.

Ранее сообщалось, что в России взлетели продажи товаров для квадроберов.

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