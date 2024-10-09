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На Урале сеть кафе запретила посещать квадроберам свои заведения

На Урале сеть кафе запретила посещать заведения квардроберам

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Телеграм-канал «Интересный Екатеринбург»

Сеть кафе в Челябинской и Свердловской областях разместила на входе точек объявление о том, что там не рады квадроберам. В пресс-службе заведения в беседе с Telegram-каналом «Подъем» заявили, что эта позиция актуальна для всей сети.

На объявлении, размещенном на листе A4 в екатеринбургском кафе, крупными буквами напечатано: «Квадроберам и петухам вход запрещен».

Представитель суши-сети «СушиLandia» отметил, что подобное обращение есть во всех кафе.

«Все просто и неинтересно: мы защищаем традиционные ценности и пытаемся показать (напомнить), что проблемы такие в обществе есть», — рассказал представитель руководства компании, добавив, что у всех сотрудников «есть дети», и все переживают за их будущее.

До этого в минсельхозе Подмосковья прокомментировали случай с чипированием квадробера.

Ранее юрист предупредила родителей квадроберов о штрафах за укусы людей.

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