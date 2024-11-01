Россиянам объяснили, как не нарваться на выкачивание денег в стоматологии

Если стоматологическая клиника рекламирует крайне низкие цены на услуги — к примеру, обещает поставить пломбу за тысячу рублей — это должно насторожить. Как правило, это маркетинговый ход, который используется для завлечения клиента — после лечения ему придется заплатить гораздо больше, объяснила в беседе с 360.ru стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова.

В клинике пациент никогда не сможет найти в прайсе окончательную стоимость лечения, так как помимо самой пломбы в цену включены материалы разной плотности, анестезия, иногда краски для пломбы и так далее.

В эконом-клиниках главной задачей становится привлечь пациента, а затем за работу берутся менеджеры, которые успешно навязывают ему дополнительные услуги, и вместо 1 тыс. рублей платить приходится 10 тыс. рублей минимум, предупредила специалист. Она назвала это недобросовестным отношением к клиентам, подчеркнув, что реклама должна быть максимально честной.

Мелехова призвала помнить, что качественные работы, в том числе хорошие импланты и протезы, не могут быть дешевыми.

«Не нужно пациентам вестись на вкусную и красивую цену, и нужно на берегу узнавать, что туда входит и что не входит, потому что потом пациенты, к сожалению, будут неприятно удивлены в клиниках, которые заманивают именно ценой», — пояснила врач.

Она напомнила о важности внимательно читать договор, в том числе все, что написано мелким шрифтом, так как там как раз могут оказаться те самые дополнительные услуги, которые обойдутся клиенту «в копеечку».

До этого сообщалось, что выгоднее всего с финансовой точки зрения лечить кариес в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Однако врачи подчеркивают, что бросаться на очень низкую цену не стоит, так как услуги хорошего врача и материалы стоят определенных денег. Лучше, по мнению специалистов, ориентироваться на отзывы.

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